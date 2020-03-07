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كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بورنموث.. صلاح أساسيا

السبت 07/مارس/2020 - 01:34 م
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بورنموث في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أدريان.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - ميلنر.

خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - تشامبرلين.

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو.

 

وكان فريق ليفربول قد خسر مباراته الماضية من فريق واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

 

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ليفربول بورنموث رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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