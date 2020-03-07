الصحة السعودية: 114 مواطنًا أفصحوا عن وجودهم في إيران

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت بيانًا أكدت فيه أن 114 مبادرًا سعوديًا، أفصحوا عن وجودهم في إيران، مشيرة إلى أن 26 مواطنًا موجودون حالياً في المملكة، و95 مواطنًا موجودون حاليًا في إيران.

وأضافت البيان، أن 7 مواطنين موجودون حالياً في دول أخرى، داعية الجميع إلى الإفصاح خلال المهلة المحددة بالاتصال على الرقم 937 ومن خارج المملكة 966920005937+.

وحث مصدر سعودي مسؤول، جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية على «الإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937)؛ لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها».

ودعا المسؤول السعودي، المواطنين الذين يزورون إيران حاليًا للإفصاح عن ذلك فور وصولهم للسعودية، مؤكداً أنه "سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان".