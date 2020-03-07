سعر الدولار اليوم السبت 7-3-2020 مقابل الجنيه بتعاملات الظهيرة

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك اليوم السبت 7 مارس 2020، ويواصل سعر الدولار استقراره لليوم الثاني على التوالي، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم وجاءت على النحو التالي:





استقر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الخميس نحو 15.58جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68 جنيه للبيع، بينما سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.59جنيه للشراء، و 15.69جنيه للبيع.









سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.58جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.59جنيه للشراء، و 15.69جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.57 جنيه للشراء، و 15.67جنيه للبيع.









سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68 جنيه للبيع.



