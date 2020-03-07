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فرنسا تفكك 11 كيانًا للإخوان على ارتباط بتركيا

السبت 07/مارس/2020 - 12:11 م
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قوات الأمن الفرنسية
قوات الأمن الفرنسية
وكالات
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فككت السلطات الأمنية الفرنسية، اليوم السبت، 11 كيانًا لجماعة الإخوان على ارتباط بتركيا، منها 3 مكاتب صرافة ومدرستان ومعهدان لتعليم اللغات.

                                                    

وكشف تقرير لصحيفة البيان الإماراتية، أن السلطات التركية، تسعى لتنفيذ مخططاتها التخريبية، ليس في المنطقة فحسب من خلال تدخلاتها على غرار سوريا وليبيا، بل تعمل أيضاً على خلق موالين لها في العديد من دول العالم من أجل تنفيذ أهدافها المشبوهة منها فرنسا.

 

وجمدت وزارة الداخلية الفرنسية، 11 كيانًا تجاريًا وتعليميًا وخيريًا في 4 مدن فرنسية تستخدم كستار لتمويل جماعات "الإسلام السياسي" تتلقى أموالًا من الخارج "تركيا ودولاً أخرى" لإنفاقها على جماعات وأفراد من المنخرطين في المصالح الحكومية والمجالس البلدية.

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الكلمات المفتاحية

فرنسا تركيا الاخوان 11 كيان للإخوان

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