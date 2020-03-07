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ضبط عاطلين لسرقتهما طالبا بالإكراه في القاهرة
السبت 07/مارس/2020 - 11:54 ص
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هبة عبد الحفيظ
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تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم السبت، بمساعدة الأهالي من ضبط عاطلين، في أثناء سرقتهما طالبا بالإكراه، تحت تهديد السلاح بالزيتون.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة في أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الزیتون بقيادة الرائد أحمد صبري، معاون المباحث بشارع دار السلام دائرة القسم، تلاحظ له وجود تجمع من الأهالي.
وباستبیان الأمر تمكن بمعاونة الأهالي من ضبط كل من "م ع"، 28 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضیة رقم 5156 لسنة 2011م قصر النیل "سرقة وسائل نقل" والمطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم 3292 لسنة 2012م النزهة "إصابة خطأ "والمقضي فیها بالحبس سنتين.
كما تم ضبط "ح ا"، 24 سنة، عاطل والسابق اتهامه في عدد 5 قضایا آخرهم 4179 لسنة 2014م الوایلي "سرقة بالإكراه "حال استقلالهما دراجة بخاریة من دون لوحات معدنیة، قیادة الأول.
وبحوزتهما فرد خرطوش عیار 12 مم، طلقتين من ذات العیار عقب شروعهما في سرقة هاتف محمول من "ك م ا" 16 سنة طالب كرها عنه تحت تهدید السلاح الناري المضبوط بحوزتهما.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبسؤال المجني علیه اتهمهما بالشروع في سرقته بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.
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