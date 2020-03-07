خطة وقائية لـ"مهندسين قنا" لمحاربة عدوى كورونا

قال الدكتور مهندس محمود أبو زيد، نقيب المهندسين بقنا، إنه تم اتخاذ بعض الآليات الوقاية في نادي النقابة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الرواد ضد الأوبئة والفيروسات التي انتشرت مؤخرًا.

وأضاف نقيب المهندسين بقنا، أنه تقرر عدم استخدام الأكواب والملاعق غير البلاستيكية أو الورقية، وتقديم كافة المشروبات الساخنة والعصائر في أكواب بلاستيك او ورقية للاستخدام مرة واحدة، وذلك حفاظا على صحة الأهالي بقنا، من أجل المساهمة في محاربة فيروس "كورونا".