رئيس جهاز برج العرب: غلق واسترداد 164 محلاً مخالفاً





صرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم شن عدة حملات لضبط المخالفات بالمدينة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ عدد (17) قرار غلق وتشميع لعدد 92 محلاً تجارياً مخالفاً بـ19 قطعة أرض بمنطقة الورش الشرقية بالمدينة، وكذا سحب واسترداد 72 محلاً تجارياً بقطعة أرض تجارية بمساحة 10 آلاف م2.









وأضاف المهندس عصام بدوى، أن المخالفات تمثلت فى تغيير النشاط بقطع الأراضى بنشاط الورش إلى محال تجارية، وكذا العمل بدون تراخيص بالمحال التجارية بقطع الأرض التجارية، مشيراً إلى أن الحملات جاءت بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.









وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى قيام جهاز المدينة بمواجهة حالات التعدى على شبكة المياه بالمدينة ووصلات المياه الخلسة، مؤكداً أن الجهاز لن يتهاون فى إزالة كافة التعديات على شبكة المياه، حيث تم تشكيل لجنة من المختصين بالجهاز للمرور على جميع الأحياء والمناطق الصناعية بالمدينة وتم رصد وصلات المياه غير القانونية وبلغ عدد الحالات التي تم رصدها حتى تاريخه (70) حالة، وتم التنسيق مع شرطة التعمير لإزالة هذه الوصلات واتخاذ كافة الإجراءات لاستيداء حقوق الهيئة بهذا الخصوص.









وأشار المهندس عصام بدوى إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المخالفات بالمدن الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع مخالفات تغيير الأنشطة واسترداد الحقوق المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



