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تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

السبت 07/مارس/2020 - 11:05 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في قطر، اليوم السبت، حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، لأحد المواطنين القطريين العائدين من إيران.

 

وأعلنت الصحة القطرية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى اثنتي عشرة حالة حتى الآن"، مشيرة إلى أن المواطن خضع للحجر الصحي فور وصوله.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية، عن وزارة الصحة أنه "تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".

 

وأكدت الصحة القطرية، أن "المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة".

 

وعلق مكتب الاتصال الحكومي القطري، الخروج والدخول إلى البلاد باستخدام البطاقة الشخصية للقطريين ومواطني مجلس التعاون، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

 

وبحسب وكالة سبوتنيك، تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، مساء أمس الجمعة، أكثر من 100 ألف حالة عالميا.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

كورونا قطر فيروس كورونا تسجيل إصابة جديدة

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