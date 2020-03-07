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بعد اكتشاف حالات كورونا بمصر.. 6 رسائل مهمة من وزيرة الصحة

السبت 07/مارس/2020 - 10:55 ص
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أحمد القاسم
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أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعدة تصريحات خلال الساعات الأخيرة، بعد اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا، على متن باخرة نيلية، قادمة من أسوان إلى الأقصر، عقب اختلاطهم بسائحة تايلاندية من أصل أمريكي.

إجراء تحاليل لـ2166 حالة 

أعلنت وزيرة الصحة، إجراء تحاليل لـ2166 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) والأنفلونزا بمصر، بداية من شهر يناير الماضي وحتى الجمعة، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا 15 حالة ثبت إيجابية تحاليلها.

لدينا كميات من الكواشف

وعن قدرة البلاد على كشف الفيروس، قالت الوزيرة: لدينا كمية كبيرة من الكواشف، وأصدرنا أوامر بالتوريد، رغم امتلاكنا كميات تصل تقريبا إلى ربع مليون، وكنا من أوائل الدول التي امتلكت هذه الكواشف بإمداد من منظمة الصحة العالمية.

سفري للصين "تكليف رئاسي"

وقالت هالة زايد عن زيارتها للصين: إن هذه الخطوة كانت بتكليف رئاسي، بل إنني اعتبر نفسي محظوظة بسفرى للصين في هذا التوقيت، كما أن أولادي لم يترددوا لحظة في تأييد هذه الخطوة، وإذا كان هناك خطر من سفري، فماذا عن أفراد الجيش والشرطة الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الوطن".

كيف تتعامل مع المعزولين؟

وشددت وزيرة الصحة، على أن الأشخاص المعزولين يتلقون علاج للأعراض، بمعنى أن من يعاني من الالتهاب الرئوي يتلقى علاجا للالتهاب، والحمد لله صحتهم تتحسن، فلم يظهر حتى الآن علاج لفيروس كورونا المستجد، ولكننا نعالج الأعراض، وثبت أن 82% من المصابين يحتاجون للمتابعة فقط، و15% يحتاجون دخول المستشفى و5% يحتاجون الرعاية المركزة.

اللي عنده برد ماينزلش من البيت 

ووجهت الدكتورة هالة زايد نصائح للمواطنين للوقاية من التعرض لفيروس كورونا، مطالبة بعدم خروج المواطنين حال شعورهم بالإعياء، قائلة: " اللي عنده برد ماينزلش من البيت".

ظهور عقار 

وردا على التوقيت المتوقع لظهور علاج جديد للفيروس قالت الوزيرة: لما كنت في الصين قالوا إن احتمال يكون فيه علاج الفيروس في شهر أبريل، وسنتعاقد عليه فورا بمجرد ظهوره.
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