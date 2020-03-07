بعد شهرين.. جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثة بالبدرشين

يواصل فريق البحث الجنائي، المكلف بكشف ملابسات واقعة العثور على جثة فتاة متفحمة ومجهولة الهوية، وملقاة بالقرب من ترعة الجيزاوية، بمركز البدرشين، جهوده لكشف ملابسات الجريمة،

بعد مرور ما يقرب من شهرين.





وفحص الفريق، العديد من بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية، لكن لم يتم التوصل إلى هويتها، فضلا عن فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وسؤال الأهالي.



كان شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، وملقاة بالقرب من ترعة الجيزاوية، بمركز البدرشين.





ويفحص فريق البحث بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بالطرق المؤدية إلى المكان، والمشاهدات.



وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة فتاة متفحمة، بالقرب من ترعة الجيزاوية، بنطاق مركز شرطة البدرشين، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغًا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز البدرشين، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالقرب من ترعة الجيزاوية، نطاق المركز.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لفتاة ومتفحمة، وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.