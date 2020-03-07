الزمالك ضد الترجي.. خسر بهدف وتأهل على حساب بطل آخر نسختين بدوري أبطال إفريقيا

الزمالك ضد الترجي.. خسر فريق الزمالك المصري، أمام نظيره الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس على ملعب "رادس"، ضمن مبارايات إياب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.





الزمالك ضد الترجي





وخرجت نتيجة الزمالك ضد الترجي في صالح بطل السوبر المصري والإفريقي، بمجموع المباراتين، حيث فاز الفارس الأببيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بينما لم يتمكن سوى من الفوز بهدف وحيد.





تأهل الزمالك ضد الترجي





ونجح الزمالك ضد الترجي بالتأهل وبلوغ الدور النصف نهائي لبولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب بطل آخر نسختين من البطولة الإفريقية العريقة.





خسارة الزمالك ضد الترجي





وخسر الزمالك بهدف وتمكن من التأهل بمجموع المباراتين، للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبرو عقبة الترجي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة اليوم بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.





أهداف الزمالك ضد الترجي





بدأ أهداف الزمالك ضد الترجي في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتاهل الترجي.





أحداث لقاء الزمالك ضد الترجي





وشهدت مباراة الزمالك ضد الترجي تأمينًا دفاعيًا في محاولة لامتصاص حماس لاعبو الترجي والجماهير المتواجدة في الملعب، في المقابل فان لاعبو الترجي حاولوا مبكرا احراز هدف يقرب الفريق من هدفه بالفوز بفارق هدفين وتحقق لهم ما ارادوه مبكرا عندما احرز بلال بن ساحة هدف التقدم في الدقيقة 4 من ركلة جزاء تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك بعدما اصطدمت الكرة في يده.





ثقة الزمالك ضد الترجي





حاول لاعبو الزمالك ضد الترجي عدم الانسياق وراء طريقة لعب الترجي بعدما قام أصحاب الأرض بمحاولة سحب لاعبي الزمالك للعب بطرق هجومية اكثر والتخلي عن التأمين الدفاعي املا في احراز هدف ثاني، الا ان لاعبو الزمالك التزموا بالواجبات الدفاعية منعا لدخول مرماهم اهداف أخرى.





الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد الترجي





ومرت الـ15 دقيقة الأخيرة من مباراة الزمالك ضد الترجي من عمر الشوط الأول مرت بسلام علي لاعبي الزمالك وان كان الخشونة زادت من جانب كلا الفريقين، وتعرض محمد أبو جبل حارس الزمالك لاصابة كادت ان تتسبب في إخراجه من الملعب ولكنه استكمل الشوط دون أي شكوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي بهدف نظيف.





شوط مباراة الزمالك ضد الترجي الثاني





انطلق الشوط الثاني من مواجهة الزمالك ضد الترجي بمحاولات هجومية في محاولة لخطف هدف التعادل وإدخال الترجي في نفق مظلم بالمباراة، في المقابل نشط أيضا لاعبو الترجي في محاولة لخطف هدف التأهل الثاني، لتستمر النتيجة 1/0 للترجي بعد مرور 60 دقيقة.





طريقة لعب الزمالك ضد الترجي





وفرض الزمالك ضد الترجي أسلوب لعبه، حيث سيطر لاعبو الزمالك علي وسط الملعب ، وفشل لاعبو الترجي في فك حصار دفاع الزمالك لتستمر النتيجة 1/0 للترجي .





أبوجبل في مباراة الزمالك ضد الترجي





وتألق الحارس أبوجبل في مباراة الزمالك ضد الترجي ودفاع الزمالك ادي الي انتهاء المباراة بخسارة الزمالك 1/0 والتأهل رسميا الي الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.







