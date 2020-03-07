CIT تعلن تأجيل الدورة السابعة من المؤتمر السنوي وطن رقمي

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن قرارها بتأجيل الدورة السابعة من مؤتمرها السنوي وطن رقمي، يأتي هذا ضمن إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة العارضين والزوار والمتحدثين وكافة المشاركين في الحدث.









وكان من المقرر إقامة المؤتمر السنوي وطن رقمي7 في الفترة 22- 24 مارس الجاري بفندق انتركونتيننتال سيتي ستارز.









تجدر الإشارة إلى أن تأجيل المؤتمر جاء نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا وعدم قدرة بعض المشاركين الرئيسين والمتحدثين على السفر، بسبب القيود المفروضة في بلدانهم، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن الموعد الجديد لإنعقاد الحدث.



