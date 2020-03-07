Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإسكان": بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً والاجتماعى 15 مارس

السبت 07/مارس/2020 - 10:06 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 15/3/2020، وحتى يوم الثلاثاء 5/5/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (1 – 2 – 6)، بمنطقة 2600 فدان، وقطع أراضى الإسكان الاجتماعى، وقطع أراضى مشروع "بيت الوطن" (zone B)، موضحاً أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (6)، مرحلة أولى، كالتالى: قطع بلوك 26057، من 1 : 53، يوم الأحد 15/3/2020، وقطع بلوك 26058، من 1 : 12، يوم الإثنين 16/3/2020، وقطع بلوك 26059، من 1 : 15، يوم الثلاثاء 17/3/2020، وقطع بلوك 26060، من 1 : 12، يوم الأربعاء 18/3/2020، وقطع بلوك 26061، من 1 : 13، يوم الخميس 19/3/2020، وقطع بلوك 26062، من 1 : 21، يوم الأحد 22/3/2020، وقطع بلوك 26063، من 12 : 20، يوم الإثنين 23/3/2020، وقطع بلوك 26064، من 1 : 10، يوم الثلاثاء 24/3/2020، وقطع بلوك 26065، من 1 : 24، يوم الأربعاء 25/3/2020، وقطع بلوك 26066، من 1 : 8، يوم الخميس 26/3/2020.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي (مرحلة ثانية)، كالتالى: قطع بلوك 41008، من 1 : 39، يوم الأحد 29/3/2020، وقطع بلوك 41007، من 1 : 21، يوم الإثنين 30/3/2020، وقطع بلوك 41006، من 1 : 24، يوم الثلاثاء 31/3/2020، وقطع بلوك 41003، من 1 : 20، يوم الأربعاء 1/4/2020، وقطع بلوك 41002، من 16 : 53، يوم الخميس 2/4/2020.


وأوضح المهندس وائل سمير، أنه سيتم تسليم قطع أراضي "بيت الوطن" (zone B)، من 1 : 24، يوم الأحد 5/4/2020، والقطع من 25 : 34، يوم الإثنين 6/4/2020، والقطع من 35 : 50، ومن 90 : 104، يوم الثلاثاء 7/4/2020، والقطع من 51 : 61، ومن 82 : 89، يوم الأربعاء 8/4/2020، والقطع من 62 : 81، ومن 105 : 116، يوم الخميس 9/4/2020.


وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (1)، مرحلة ثانية، كالتالى: قطع بلوك 26001، من 1 : 22، يوم الأحد 12/4/2020، وقطع بلوك 26002، من 1 : 10، يوم الإثنين 13/4/2020، وقطع بلوك 26003، من 1 : 18، يوم الثلاثاء 14/4/2020، وقطع بلوك 26004 من 1 : 18، يوم الأربعاء 15/4/2020، وقطع بلوك 26005، من 1 : 22، يوم الخميس 16/4/2020، وقطع بلوك 26006، من 1 : 16، يوم الأحد 19/4/2020، وقطع بلوك 26007، من 1 : 14، يوم الثلاثاء 21/4/2020، وقطع بلوك 26008، من 1 : 12، يوم الأربعاء 22/4/2020.


وقال المهندس وائل سمير، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (1)، مرحلة ثانية، كما يلى: قطع بلوك 26032، من 1 : 12، يوم الأحد 26/4/2020، وقطع بلوك 26033، من 1 : 16، يوم الإثنين 27/4/2020، وقطع بلوك 26034، من 1 : 14، يوم الثلاثاء 28/4/2020، وقطع بلوك 26035، من 1 : 22، يوم الأربعاء 29/4/2020، مضيفاً أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 3/5/2020، : الثلاثاء 5/5/2020، لمن تخلف عن الاستلام بجميع البلوكات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان الاسكان الاجتماعي الاسكان اخبار مصر اليوم اخبار الاسكان اليوم في مصر اخبار الاسكان اليوم

أخبار تهمك

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أمراض جلدية يوضح طرق الوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 15 ساعة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ يوم

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 15 ساعة

تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربائية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأزمات تتوالى على برشلونة

منذ نصف ساعة

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

تسليم قطع قرعة أراضى الإسكان الاجتماعي في السادات..الأحد المقبل

"الإسكان" تعلن موعد تسليم قطع أراضى القرعة الأكثر تميزًا بمدينة بدر

"الإسكان": بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزاً بالفيوم الجديدة

وزير الإسكان: بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان بمدينة 6 أكتوبر 16 يونيو المقبل

بشرى سارة لحاجزي أراضي الإسكان بمدينة بدر

بشرى سارة من الإسكان لحاجزي أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

مفاجآت عن المصريين الـ12 المصابين بكورونا

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

11:45 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

الأزمات تتوالى على برشلونة

10:23 ص

بشرى سارة بشأن علاج كورونا

08:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: جمهورية التسامح فى مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

DMCA.com Protection Status