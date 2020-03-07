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سعر الدولار اليوم السبت 7-3-2020 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

السبت 07/مارس/2020 - 09:07 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقر سعر الدولار اليوم السبت 7-3-2020 في البنوك العاملة في مصر اليوم، وشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات ليومني الماضيين وجاءت الاسعار في مصر على النحو التالي:

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 7-3-2020 

سجل سعرالدولار في البنك المركزي نحو  15.56 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر ايران نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتي نحو  15.59 جنيه للشراء 15,69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، بينما سجل بنك عودة نحو 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 15.58 جنيه للشراء  و15.68 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

وسجل البنك الأهلى المصري نحو 15.53 جنيه للشراء ، و15.63 جنيه للشراء.


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