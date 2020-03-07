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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة صن داونز ضد الأهلي

السبت 07/مارس/2020 - 09:06 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 7 - 3 - 2020، أبرزها مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ8"

مازيمبي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام الساعة 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و4:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6.

 

صن داونز ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام الساعة 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و4:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

 

النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"

ليفربول ضد بورنموث، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

 

أرسنال ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

 

بيرنلي ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ27"

برشلونة ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ25"

مونشنجلادباخ ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ21"

 

أبها ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 3:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 1.

 

الفيصلي ضد النصر، تقام المباراة في تمام 5:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 2.

 

الهلال ضد الاتفاق، تقام المباراة في تمام 7:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 1.

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