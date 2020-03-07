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اليوم.. زفاف لـ50 عروسة بحضور محافظ الجيزة وعدد من الوزراء

السبت 07/مارس/2020 - 07:13 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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تنظم محافظة الجيزة، اليوم السبت، حفل زفاف جماعي لـ50 عروسة يتيمة من أبناء المحافظة، بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة 101ـ حيث قامت المحافظة بتجهيز العرائس بالأجهزة الكهربائية والمفروشات.

ومن المقرر أن يكون اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أول الشهود على عقود كتب الكتاب، بحضور وزراء التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والزراعة والعديد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وأعضاء من مجلس النواب.

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الكلمات المفتاحية

زفاف جماعي زفاف الجيزة

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