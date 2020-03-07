Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد تسلم هدية الرئيس لـ"الأسطى رانيا"

السبت 07/مارس/2020 - 07:36 ص
Advertisements
الأسطى رانيا
الأسطى رانيا
مروة عبدالعزيز
Advertisements
كشفت الإعلامية ناردين فرج، عن موعد تسلم رانيا محمد، سائقة "الميكروباص"، المعروفة بـ"الأسطى رانيا"، للسيارة الجديدة التي أهداها لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب نشر فيديو التقرير الخاص بها على التلفزيون المصري.

وقالت "فرج" خلال تقديمها برنامج "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولى، أنه سيتم تسليم السيارة لها الأحد المقبل.

وكانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن الاستجابة لمطلب سائقة الميكروباص رانيا محمد يكون نموذجا من نماذج كثيرة جدا ولكن لن يتم الإعلان عنها.

وأضافت "جامع" أن من يرغب فى العمل وإتاحة فرصة له لا تتأخر الدولة فى مساعدته والقيادة السياسية والرئيس يعملون دائما على تشجيع المواطنين على العمل.

وتابعت وزيرة الصناعة والتجارة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتواصل معها بعد عرض التقرير التليفزيوني الخاص بـ سائقة الميكروباص وأمر بإعطائها ميكروباص جديد تشجيعا لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدية السيسي الرئيس الاسطى رانيا

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يدعم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 18 ساعة

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ ساعة الا ربع

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا kora live

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكويت توقف الرحلات لـ7 دول بينها مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 21 ساعة

تحرك جديد في أسعار الأدوات الكهربائية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. "السيسي" يهدي سيارة ميكروباص للأسطى رانيا ضيفة برنامج "التاسعة مساءً"

وزيرة الصناعة: السيسي وجه بتوفير "ميكروباص" للأسطى رانيا محمد (فيديو)

أول تعليق من "الأسطى رانيا" بعد هدية السيسي (فيديو)

وزيرة التجارة والصناعة تعلن موقفا إنسانيا للرئيس السيسي

تعليق مؤثر لـ"الأسطى رانيا" على إهداء السيسي "ميكروباص" لها

كاتبة عن إهداء السيسي سيارة "ميكروباص" لسيدة: يهتم بالبسطاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:06 ص

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك

11:45 م

عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

08:05 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 6 / 3 / 2020 في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا CAF Zamalek

08:19 م

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن زيارة الوزيرة للصين (فيديو)

03:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status