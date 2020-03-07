تعرف على موعد تسلم هدية الرئيس لـ"الأسطى رانيا"

كشفت الإعلامية ناردين فرج، عن موعد تسلم رانيا محمد، سائقة "الميكروباص"، المعروفة بـ"الأسطى رانيا"، للسيارة الجديدة التي أهداها لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب نشر فيديو التقرير الخاص بها على التلفزيون المصري.





وقالت "فرج" خلال تقديمها برنامج "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولى، أنه سيتم تسليم السيارة لها الأحد المقبل.





وكانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن الاستجابة لمطلب سائقة الميكروباص رانيا محمد يكون نموذجا من نماذج كثيرة جدا ولكن لن يتم الإعلان عنها.





وأضافت "جامع" أن من يرغب فى العمل وإتاحة فرصة له لا تتأخر الدولة فى مساعدته والقيادة السياسية والرئيس يعملون دائما على تشجيع المواطنين على العمل.





وتابعت وزيرة الصناعة والتجارة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالتواصل معها بعد عرض التقرير التليفزيوني الخاص بـ سائقة الميكروباص وأمر بإعطائها ميكروباص جديد تشجيعا لها.