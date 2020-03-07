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الصين تعلن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 02:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى فيرس كورونا في الصين إلى 3070 حالة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد أعلنت الصين تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و99 حالة إصابة جديدة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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