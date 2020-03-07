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ما هو تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي؟

السبت 07/مارس/2020 - 03:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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كشف الإعلامي رامي رضوان، تفاصيل تأثير "فيروس كورونا" على الاقتصاد العالمي، لافتا إل أن سعر النفط انخفض عالميا بنسبة كبيرة تأثرا بهذا المرض الخطير، مضيفا:" كما انخفض سعر القطن عاليما".


وقال "رضوان"، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" أمس الجمعة، إن مجلس الوزراء وضع 3 سيناريوهات لمواجهة فيروس كورونا، كل سيناريو له خطة معينة، وذلك استعدادًا لاتخاذ الإجراءات العاجلة التي تحجم من تأثر الاقتصاد المصري.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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فيروس كورونا توك شو الاقتصاد العالمي أخبار

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