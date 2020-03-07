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وزير الإعلام: الحكومة تواجه "كورونا" بـ3 سيناريوهات (فيديو)

السبت 07/مارس/2020 - 02:04 ص
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أسامة هيكل
أسامة هيكل
مروة عبدالعزيز
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قال أسامة هيكل وزير، الدولة للإعلام، إن العالم متخوف من فيروس كورونا الذي أثار القلق في دول كثيرة محيطة في المنطقة، لافتا إلى أن الحكومة متفقة على 3 سيناريوهات.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة لنشرة "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، أمس الجمعة، أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات خلال الأسابيع الماضية أعلن عنها في حينها بشكل منفصل لكنها كانت مرتبطة ببعضها لمتابعة الموقف.

وتابع وزير الإعلام: "جاهزين لاتخاذ إجراءات أعنف ضد كورونا، وسنبدأ اتخاذ السيناريو الثاني، لو تطور الأمر، لكن حتى الآن الوقاية مهمة جدًا وحيوية جدًا، ولابد من توقف العادات السلبية مثل الأحضان والقبلات، ويجب أن نحافظ على تعقيم اليدين باستمرار".

وتابع: "لو اضطرينا ننتقل للسيناريو الثاني جاهزين بإجراءات، والمواطن يحب يتحمل مسئوليته ويحافظ على نظافته الشخصية، نحن وضعنا أفضل، ولن ننتظر أحد غيرنا نعلن".
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الكلمات المفتاحية

وزير الإعلام كورونا الحكومة

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