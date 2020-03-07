وزارة الطيران تطمئن المصريين بشأن كورونا

قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني: إن هناك تنسيق تام بين وزارة طيران ووزارة الصحة منذ اللحظة الأولى للإعلان عن فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم اتخذوا التدابير والإجراءات الاحترازية

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم اتخذوا التدابير والإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت خطة مبكرة جدًا؛ لرفع أقصى درجات الاستعداد لجميع المطارات المصرية.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت خطة مبكرة جدًا؛ لرفع أقصى درجات الاستعداد لجميع المطارات المصرية.





وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بوزارة الطيران لمتابعة ورصد جميع حركة الركاب على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى خطة مرور على جميع المطارات، وأن وزير الطيران يتابع بنفسه المطارات كافة، وأنه متجه حاليًا إلى مطار الأقصر.



