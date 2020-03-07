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وزارة الطيران تطمئن المصريين بشأن كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 08:49 ص
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مطار القاهرة
مطار القاهرة
أمنية فوزي
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قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني: إن هناك تنسيق تام بين وزارة طيران ووزارة الصحة منذ اللحظة الأولى للإعلان عن فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الحكومة وضعت خطة مبكرة جدًا؛ لرفع أقصى درجات الاستعداد لجميع المطارات المصرية.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنهم اتخذوا التدابير والإجراءات الاحترازية كافة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بوزارة الطيران لمتابعة ورصد جميع حركة الركاب على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى خطة مرور على جميع المطارات، وأن وزير الطيران يتابع بنفسه المطارات كافة، وأنه متجه حاليًا إلى مطار الأقصر.

وشدد على أنهم يطبقون أعلى معايير السلامة والأمان للركاب، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.
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وزارة الطيران كورونا فيروس كورونا الطيران المدني الطيران

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