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الهيئة الملكية لمحافظة العلا: المدينة تجمع بين الشرق والغرب

السبت 07/مارس/2020 - 06:43 ص
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سعد المطرفي
سعد المطرفي
هدى عبدالرازق
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قال سعد المطرفي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن فاعلية "ديزرت إكس العلا" ساهمت في إعادة العلا للمسرح الثقافي، وقد زارها 5300 شخص.

وأشار "المطرفي"، خلال لقائه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مدينة العلا تسير وفق لرؤية ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يستهدفون إلى أن تجمع العلا بين الشرق والغرب، حيث أن من يبحث عن التراث والتاريخ سيجده في العلا، مؤكدا أن القيادة مازالت تنتظر منهم المزيد.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أنهم رفعوا مهارات 3500 شاب وشابة من أبناء العلا.
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عمرو أديب توك شو أخبار

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