استشاري أمراض مناعة: "المصارحة" أول خطوات مواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية، وأمراض المناعة بواشنطن، إن أول خطوات صحيحة لمواجهة فيروس كورونا هي المصارحة، مثلما تفعل مصر.





وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المصل والدواء والتحليل أهم ثلاث ملفات في فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر ستتأثر بهذه الملفات في كل الأحوال.





وأوضح أن فيروس كورونا ليس له علاج حتى الآن، ولكن المريض يتناول علاجًا يخفف من حدة أعراضه؛ مثل علاج لتقليل درجة الحرارة، أو علاج للجهاز التنفسي، أو الأمراض الصدرية.



