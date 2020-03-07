tamwin تسجيل هاتف أصحاب البطاقات رابط موقع دعم مصر التمويني لتحديث بطاقة التموين 2020 “Egypt’s support site”

يواصل موقع دعم مصر التمويني تلقي أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب البطاقات التموينية، موقع دعم مصر tamwin.com.eg وإتاحة التواصل بين المستهلك والوزارة خلال الفترة المقبلة وقد جائت هذه الخطوةبعد ان طالبت الوزارة من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي يظهر لهم عبارة “برجاء تسجيل رقم الموبايل” على بون الصرف الذي يتلقاها المستهلك لتحديث بيانات البطاقة التموينية الخاصة به، بسرعة الدخول على موقع دعم مصر بإضافة رقم الموبايل الجديد لكل مستخدم ومستفيد من بطاقات التموين وتحديث البيانات الخاصة بهم وذلك عبر موقع “دعم مصر”.









أكدت الوزارة ان موقع دعم مصر مازال يستقبل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية لإضافة رقم الموبايل، موضحا أن الوزارة تحرص على توفير وسيلة للتواصل مع المواطنين أصحاب البطاقات من استكمال جميع بيانات المصريين في المنظومة التموينية الجديدة بشكل مستمر في حال وجود اي استطلاع للرأي عن سلعة معينة وطريقة الدعم .







