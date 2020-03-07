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tamwin تسجيل هاتف أصحاب البطاقات رابط موقع دعم مصر التمويني لتحديث بطاقة التموين 2020 “Egypt’s support site”

السبت 07/مارس/2020 - 12:35 ص
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موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
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tamwin تسجيل هاتف أصحاب البطاقات رابط موقع دعم مصر التمويني لتحديث بطاقة التموين 2020 “Egypt’s support site”

يواصل موقع دعم مصر التمويني تلقي أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب البطاقات التموينية، موقع دعم مصر tamwin.com.eg وإتاحة التواصل بين المستهلك والوزارة خلال الفترة المقبلة وقد جائت هذه الخطوةبعد ان طالبت الوزارة من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي يظهر لهم عبارة “برجاء تسجيل رقم الموبايل” على بون الصرف الذي يتلقاها المستهلك لتحديث بيانات البطاقة التموينية الخاصة به، بسرعة الدخول على موقع دعم مصر بإضافة رقم الموبايل الجديد لكل مستخدم ومستفيد من بطاقات التموين وتحديث البيانات الخاصة بهم وذلك عبر موقع “دعم مصر”.


 
أكدت الوزارة ان موقع دعم مصر مازال يستقبل المواطنين أصحاب البطاقات التموينية لإضافة رقم الموبايل، موضحا أن الوزارة تحرص على توفير وسيلة للتواصل مع المواطنين أصحاب البطاقات من استكمال جميع بيانات المصريين في المنظومة التموينية الجديدة بشكل مستمر في حال وجود اي استطلاع للرأي عن سلعة معينة وطريقة الدعم .


رابط موقع دعم مصر التمويني

وقد أوضحت وزارة التموين أن عدم تسجيل رقم الهاتف لا علاقة له في حرمان الدعم التمويني، بعد ان تداولت العديد من الإشاعات عن وقف البطاقات التموينية فى حال عدم تسجيل رقم الهاتف ولن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، أن عدم تسجيل أرقام الهواتف على موقع دعم مصر لا يعني وقف البطاقات التموينية، وان إضافة رقم الموبايل الجديد لكل مستخدم يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال قواعد بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.


خطوات اضافة رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر

الدخول على موقع دعم مصر.

النقر على كلمة “سجل موبايلك”.

كتابة رقم البطاقة التموينية.

ادخال رقم البطاقة الشخصية «الرقم القومي».

اختيار المحافظة، ثم بعدها الضغط على كلمة عرض.

كتابة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية أو أحد الأفراد المستفيدين ولكن ذلك بشرط أن يكون الخط مسجل باسم الفرد نفسه.

tamwin تسجيل هاتف أصحاب البطاقات رابط موقع دعم مصر التمويني لتحديث بطاقة التموين 2020 “Egypt’s support site”
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