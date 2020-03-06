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رسميا.. تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج بسبب كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:48 م
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
عبد القادر عرابي
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة، تأجيل لقاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومضيفه ستراسبورج، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وأذاعت شبكة "فرينش فوتبول نيوز" خبر تأجيل المباراة رسمياً اليوم، والتي كان مقرراً لها غدا السبت 7 مارس.

وقررت السلطات المختصة في فرنسا تأجيل المباراة لموعد لاحق، بسبب المخاوف من إنتشار الفيروس القاتل.

وكان مقرراً أن يذهب باريس سان جيرمان المتصدر لملعب "ستاد دو لا ميناو" بمدينة ستراسبورج، لمواجهة الفريق المحلي في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب أندية الدوري الفرنسي برصيد 68 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي فاز على ضيفه أميان في إفتتاحية الجولة.

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ستراسبورج تاجيل باريس سان جيرمان اخبار الرياضة

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