18 سيارة إطفاء للسيطرة عليها.. تفاصيل ساعات الرعب في حريق الدرب الأحمر

شهدت منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، قبل قليل، حالة من الرعب بعد اشتعال النيران في أحد المحلات التجارية، ثم انتقلت ألسنة النيران للمحلات المجاورة، إلا أن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة على الحريق، وفرضت طوقًا أمنيًا لعدم انتشار النيران بالأماكن المحيطة في محاولة السيطرة على النيران وإخمادها.





18 سيارة إطفاء

أرسلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، 18 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي اشتعل بعدد من المحلات التجارية بمنطقة الدرب الأحمر، بعد أن تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة، باندلاع حريق داخل بعض المحال أسفل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.





بدون خسائر بشرية

وحصرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الخسائر الناجمة عن الحريق.





وأكد مصدر أمني، أن ضيق الشوارع التي تؤدي إلى موقع الحريق ساهمت في صعوبة وصول سيارات الإطفاء، مضيفا أن الحماية المدنية أمدت خراطيم المياه إلى مكان الحريق، ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.





أضاف المصدر، أنه في البداية دفعت الحماية المدنية بست سيارات إطفاء، وبعد الوصول الحماية المدنية إلى موقع الحريق ومعاينته، ودفعت بأربعة سيارات أخرى، لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو مصابين.





حماية الآثار

ونجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق سطح عدد من المحلات قريب من مسجد أبو حريبة بمنطقة الدرب الأحمر، دون وقوع أي إصابات.





وأكد مصدر أمني، أن رجال الحماية المدنية حاصروا النيران من كل الجهات لمنع وصولها للأماكن الأثرية القريبة من مكان الحادث، واستمع رجال المباحث للاستماع إلى أقوال شهود العيان حول ما حدث.





وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن التحريات الأولية لحريق منزل بمنطقة الدرب الأحمر كشفت عن حدوث ماس كهربائي ما أدى لاشتعال النيران، لافتا إلى أن المعمل الجنائي يجري معاينة لموقع الحريق، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.





تجنب وقوع الحريق

وكشفت الحماية المدنية عن عدد من الارشادات لمنع حدوث الحرائق بسبب ماس كهربائي، وتتضمن التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة، التى تؤدى إلى حدوث حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها: عدم تشغيل الدفايات لساعات طويلة لأنها تؤدى لحدوث الحرائق التي تنتج عن الماس الكهربائي، عدم تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة، وترك الباب أو الشباك مفتوح أثناء تشغيلها يمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل الهواء.





تشمل التوصيات التعامل مع الأجهزة الكهربائية لمنع وقوع حريق، غلق الدفاية أثناء النوم الذي يتسبب في حرائق أو اختناقًا للنائمين، ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة قصيرة لتدفئة الغرفة ثم غلقها عند النوم، وضرورة فحص أسلاك الدفاية كل فترة، واستبدال التالف منها، وترك مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة لا تقل عن متر.





توصيات أخرى

ونصحت الحماية المدنية المواطنين، بعدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال، ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وعدم استخدام الدفاية في تجفيف الملابس، واستخدام دفايات ذات نوعية جيدة، عدم

تشغيل أى مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز، وعدم وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.





تتضمن التوصيات: عدم تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق، عدم وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل، واستبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل، ومراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار، عدم الإكثار من تشغيل سخانات الماء بشكل دائم، لا تضع أسطوانات الغاز ف الشمس، منع استخدام الدفايات إلا في أماكن تواجد العائلة، وخاصة الغرف المغلقة، وعدم توصيل أي جهاز كهربي بمصدر واحد للتيار تجنبا لاندلاع الحرائق في المنازل أو المنشآت.