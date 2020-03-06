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عقب صعوده لنصف النهائي.. الزمالك يُكرس عقدة الترجي التونسي في أفريقيا

الجمعة 06/مارس/2020 - 11:18 م
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الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سيطرته على المواجهات التاريخية أمام الترجي التونسي على الرغم من هزيمته بهدف نظيف في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب رادس معقل بطل تونس.

الزمالك يتأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حسم أولى بطاقات المربع الذهبي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على الرغم من هزيمته بهدف نظيف مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس أمام الترجي بطل تونس إلا أن الأبيض تفوق في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2 ليتأهل أبناء المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الأفضل في مباراة الإياب.

الزمالك يُكرس عقدة الترجي التونسي
وعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض في مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي إلا أن الزمالك كرس عقدة تفوقه التاريخية على بطل تونس في مسابقات القارة السمراء حيث تقابل الفريقان الكبار في 9 مناسبات حقق أبناء ميت عقبة الفوز في أربعة مناسبات كانت حاسمه في المشوار الأفريقي بينما تغلب بطل تونس في لقائين كان آخرهم الفوز بهدف نظيف مساء اليوم على ملعب رادس ولكنه كان انتصارا سلبياً حيث صعد أبناء ميت عقبة لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الترجي يفشل فى رد الإعتبار أمام الزمالك
بخروج الترجي التونسي من النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا كرس معين الشعباني فشل بطل تونس في رد الإعتبار أمام الزمالك الذي تغلب عليه في السوبر الأفريقي بثلاثية مقابل هدف ليعود الأبيض ليكرر النتيجة ذاتها في مباراة ذهاب دور ربع نهائي البطولة الأفريقية وهي النتيجة التي حسمت صعود الأبيض للمربع الذهبي.

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دوري ابطال افريقيا الزمالك الترجي والزمالك الترجي

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