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أول تعليق.. عن تأجيل معرض"سيتي سكيب 2020 " بسبب كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:11 م
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معرض سيتي سكيب
معرض سيتي سكيب
احمد الشيخ
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أكد هاني خفاجي المدير العام لشركة انفورما مشاركتس مصر المنظمة لمعرض سيتي سكيب مصر 2020، أنه لا تأجيل للمعرض بسبب فيروس كورونا

وأوضح خفاجي في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن 99٪ من المشاركين مصريين ولا يوجد اجانب وبالتالى سيعقد المؤتمر والمعرض في موعدها خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢١ مارس الجاري.

وكانت العديد من الدول العربية والأجنبية قد حظرت التجمعات وألفت جميع الأحداث والمؤتمرات والمعارض حتي إشعار آخر خوفاً من تفشي فيروس كورونا بعد أن اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباء عالمي، كما  وقامت المملكة المملكة العربية السعودية لإيقاف رحلات العمرة من كافة الدول، في إجراء احترازي خوفا من انتقال الفيروس بعد اكتشاف عدة حالات وافدة للبلاد واتخذت العراق والكويت والإمارات إجراءات مماثلة.


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موعد سيتي سكيب 2020 كورونا فيروس كورونا خوفا تأجيل معرض سيتي سكيب إيقاف العمرة

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