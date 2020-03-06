وفاة إمرأة في كربلاء بالعراق بفيروس كورونا لترتفع الوفيات إلى 3

ويذكر أن أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، اليوم الجمعة، عن مغادرة أول شخص مصاب بفيروس كورونا المستشفى بعد الشفاء التام في بغداد.









وقال "البياتي"، في بيان له، إن أول شخص مصاب بفيروس كورونا غادر المستشفى بعد الشفاء التام في بغداد.









وأضاف عضو مفوضية حقوق الإنسان، أن ذلك اول دليل على الشفاء الذاتي للمصابين في العراق، علمًا أن الباقين أيضا بصحة جيدة وحالات الوفاة كانت بمصابين لديهم أمراض مزمنة متقدمة أخرى.