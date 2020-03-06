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وفاة إمرأة في كربلاء بالعراق بفيروس كورونا لترتفع الوفيات إلى 3

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:51 م
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بوابة الفجر
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أفادت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الجمعة، وفاة امرأة في كربلاء بفيروس كورونا لترتفع الوفيات إلى 3.


ويذكر أن أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، اليوم الجمعة، عن مغادرة أول شخص مصاب بفيروس كورونا المستشفى بعد الشفاء التام في بغداد.


وقال "البياتي"، في بيان له، إن أول شخص مصاب بفيروس كورونا غادر المستشفى بعد الشفاء التام في بغداد.


وأضاف عضو مفوضية حقوق الإنسان، أن ذلك اول دليل على الشفاء الذاتي للمصابين في العراق، علمًا أن الباقين أيضا بصحة جيدة وحالات الوفاة كانت بمصابين لديهم أمراض مزمنة متقدمة أخرى.


وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان لموقع "السومرية نيوز" الإخباري: إنه "تم إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، واسبانيا ونيجيريا، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق 13 دولة".



وأضاف أنه "يستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية".
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وفاة مصاب كورونا كورونا كربلاء العراق إمرأة

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