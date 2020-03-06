محلل سياسي إماراتي: مصر تُحارب.. ولا يريدون لها أن تقف على أقدامها

علق الدكتور جاسم خلفان، الكاتب والمحلل السياسي الإمارات، على شائعات حظر دخول المصريين إلى الإمارات، قائلًا: "نعيش في شائعات غير طبيعية منذ عام 2011 على كل الدول العربية".



وأوضح "خلفان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن مسألة وقف وحظر السفر هي إجرءات أمنية تتخذ.



وأشار إلى أن أسماء الدول الممنوعة موجودة على الصفحة الرسمية على وزارة الخارجية الإماراتية، ولا يوجد اسم مصر في هذه الدول، موضحًا أن الإمارات تخضع لإجراءت منظمة الصحة العاليمة؛ للحماية من فيروس كورونا، وتمنع دخول الدول التي يوجد بها وباء فيروس كورونا.



وشدد المحلل السياسي، على أن العلاقة بين مصر والإمارات موجودة قبل قيام دولة الإمارات، متابعًا: "مصر تُحارب، ولا يريدون لها أن تقف على أقدامها".

