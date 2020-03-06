كلوب يصدم جماهير ليفربول بمدة غياب أليسون

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الريدز، وغيابه عن المشاركة في مباريات الفريق المقبلة.





وقال "كلوب" في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وبورنموث:" أليسون بيكر تعرض لإصابة في عضلة الفخذ خلال تدريبات الفريق قبل مباراة تشيلسي ولن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الغد أمام بورنموث".





وأضاف: " كنا نعتقد أن إصابة أليسون بيكر بسيطة، لكن من الواضح أنه لن يشارك أمام بورنموث غدًا".





وتابع تصريحاته: " أليسون لن يكون متاح للمشاركة في مباريات ليفربول الأسبوع المقبل، ولن يشارك في مباراة الريدز ضد أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا".





وأتم تصريحاته: " أعتقد أن أليسون بيكر سيعود للمشاركة مع ليفربول بعد نهاية فترة التوقف الدولي".





ولم يشارك "كلوب" في مباراة ليفربول ضد تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي خسرها الريدز 2 / 0 وودع منافسات البطولة.





يذكر أن البرازيلي أليسون شارك في 28 مباراة مع ليفربول بالموسم الحالي، استقبلت شباكه 17 هدفًا، وحافظ علي نظافة شباكه في 14 مباراة.



