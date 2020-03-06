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عاجل.. الري تكشف سبب تحفظ السوادن على قرار سد النهضة (فيديو)

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:48 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
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قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن السودان شريك أساسي في مفاوضات سد النهضة منذ 2012، مرورا بتوقيع اتفاقية المبادىء في 2015، حتى وصلنا إلى الأربع شهور الأخيرة من المفاوضات برعاية أمريكية.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن السودان كانت تطلع على كافة التفاصيل، وتبدي تحفظات على عدد من النقاط، موضحا أن السودان شاركت في الاجتماع الأخير.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن السودان أبدت ملاحظاتها على الاتفاقية، وتم الأخذ في الاعتبار بكل ملاحظاتها، ولكنها لم توقع لرؤية داخلية لديها، معتبرا أن تحفظ السودان على قرار الجامعة العربية بالتضامن العربي مع مصر بملف سد النهضة يأتي في المقام الأول سياسي وقانوني وليس فني.

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وزارة الري وزارة التربيةوالتعليم ملف سد النهضه سد النهضه تحفظ السوادن على قرار سد النهضة الجامعة العربية

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