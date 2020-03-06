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السديس: سيتم فتح الطواف تدريجيًا لغير المعتمرين

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:18 م
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الرئيس العام لشؤون الحرمين - السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين - السديس
الفجر السعودي
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قال الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، مساء اليوم الجمعة، إن "قرار تعليق العمرة إجراء يتسم بكل ما من شأنه تأمين مصلحة المعتمرين، ويعتبر القرار مؤقتًا شرعيًا يهدف إلى حماية المعتمرين والمواطنين من فيروس كورونا المستجد".

وأضاف السديس: هناك تجاوب كبير وتفهم للإجراءات الاحترازية؛ للحماية من وصول الفيروس أو انتشاره، وإن الاحتياط والاحتراز مؤقتان وشرعيان ويصبان في حماية الجميع"، معلناً أنه سيتم "فتح الطواف تدريجيًا لغير المعتمرين".

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قد قال يوم الأربعاء الماضي، إنه "إنطلاقًا من حرص حكومة المملكة على دعم المنظمات الدولية والجهود العالمية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف تفشي فيروس كورونا، ومحاصرته والقضاء عليه".

وأضاف المصدر: وامتداداً لقرارها الذي يحكم بتعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتًا من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وتعليق استخدام مواطنين الممكلة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وتابع: فقد تقرر بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا، بإيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.

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الكلمات المفتاحية

تعليق العمرة السديس إيقاف العمرة

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