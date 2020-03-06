الطيرن المدني: نتخذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا

قال الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، إن هناك تنسيق تام بين وزارتي الطيران والصحة منذ اللحظة الأولى للإعلان عن فيروس كورونا.



وأضاف "مناع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية وضعت خطة مبكرة جدًا؛ لرفع أقصى درجات الاستعداد لجميع المطارات المصرية.



وأشار نائب وزير الطيران المدني، إلى أنهم اتخذوا كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



