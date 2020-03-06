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"الصحة" تحسم الأمر بشأن اكتشاف حالات كورونا في الخرج

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:50 م
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مبنى صحة الرياض
مبنى صحة الرياض
الفجر السعودي
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كشفت صحة الرياض، مساء اليوم الجمعة، عن حقيقة تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا في محاقظة الخرج، ونفت تسجيل أي إصابات بالفيروس، كاشفي في نفس الوقت عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول زعم ناشروه وجود إصابات في مستشفى الملك خالد.

وقالت الصحة: إن "مقطع الفيديو توعوي يبرز جهود صحة الرياض في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج من خلال تجهيزات الفرز البصري ومكافحة العدوى".

كام طلبت من الجميع التواصل مع مركز صحة (937) في حال الرغبة في أيّ استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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