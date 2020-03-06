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سفير المملكة لدى الأردن يلتقي بالطلبة السعوديين بالجامعات

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:41 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن السفير نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، الطلبة السعوديين بالجامعات الأردنية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة؛ للوقوف على أحوالهم وأوضاعهم الدراسية.

وعمل نادي الطلبة السعوديين في العاصمة عمان، على تنظيم لقاء السفير بالطلبة، وذلك تحت إشراف الملحقية الثقافية السعودية بالأردن.

وقال السفير السديري، للطلبة: إن "قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لكم وهذا توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما استمع إلى ملاحظات الطلبة الدراسية والاجتماعية، وعدد من القضايا والصعوبات التي تواجههم، مقدماً لهم أهم الإرشادات التي تلزمهم أثناء فترة دراستهم بالأردن.

وفي نهاية اللقاء، رد على جميع استفسارات وأسئلة الطلبة، مؤكداً على أن السفارة لن تدخر جهداً لتذليل العقبات كافة أمامهم في حدود القوانين الأردنية، وأنها على تواصل دائم بالجانب الأردني؛ لتذليل أي صعاب تواجه الطلبة والمواطنين السعوديين المقيمين بالأردن.

وعبر العديد من الطلبة الذين حضروا هذا اللقاء عن سرورهم لما وجدوه من اهتمام مباشر من قبل السفارة والملحقية الثقافية، واصفين اللقاء بـ"الناجح والمميز".

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الكلمات المفتاحية

سفير المملكة المملكة الجامعات الأردن

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