بعد إصابة 12 مصريا.. وداعا لكورونا مع هذه النصائح (فيديو)

كشف الدكتور عمرو هديب، صيدلي، إن فيروس كورونا ينتقل بصورة مباشرة عن طريق الرذاذ، وبطريقة غير مباشرة عن طريق لمس الأسطح ثم وضع اليد على الأنف والفم.





وأشار "هديب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن فيروس كورونا ليس فيروس متطاير، وإنما هم كامن يعيش على المعادن لمدة 12 ساعة، والأقمشة 9 ساعات، ويعيش على اليد لمدة 10 دقائق.





وشدد على ضرورة غسل اليدين باستمرار، وأن نتجنب الاتصال المباشر مع أي مصاب، فضلا عن الاهتمام برفع المناعة بتناول مواد غذائية وفيتامينات تساهم في زيادة المناعة، مثل الزنك، وفيتامين سي.



