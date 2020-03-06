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أزمة في النصر قبل مواجهة الفيصلي بسبب حمدالله

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:37 م
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عبد الرازق حمد الله
عبد الرازق حمد الله
أمل الحلفاوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيصلي، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقد أنهى فريق النصر تدريباته منذ قليل استعدادا لمواجهة الفيصلي، ويستعد للمغادرة إلى المجمعة ليحل ضيفًا على العنابي.

ورفض المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر مرافقة بعثة فريقه المسافرة إلى المجمعة، استعدادا لمواجهة الفيصلي.

ووضع حمدالله شرطًا وهو إلغاء العقوبة التي فرضتها إدارة النصر عليه بخصم 15% من مرتبه الشهري نظير غيابه عن تدريب يوم الإثنين دون عذر.

وتجدر الإشارة إلى أن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله كان قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام لزيارة عائلته حتى يوم الأحد الماضي.

وقام بعد ذلك برفض أوامر الإدارة بتسجيل بصمة الحضور، مساواة ببقية اللاعبين، وهو ما توقفت عنده إدارة الكرة بالنصر، قبل أن يغادر إلى منزله بعد نهاية التدريب دون مرافقة الفريق.

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الكلمات المفتاحية

عبد الرازق حمد الله رياضة النصر الاخبار الرياضية ازمة اخبار الرياضة

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