عاجل .. هيئة قناة السويس تعلن عن حاجته لشغل عدد من الوظائف

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن حاجتها لعدد من المهندسين والعمال لشغل وظائف خالية لديها ضمن الإعلان رقم 1 لسنة 2020 بنظام التعاقد.







جاء إعلان الهيئة، في الوقت التى تستعتد فيه لإقامة مؤتمر استثماري عالمي في شهر مارس الجاري للترويج عن الفرص المتاحة بالمنطقة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لها.







الوظائف التى تحتاج الهيئة شغلها:







وشملت الوظائف التى تحتاج المنطقة الاقتصادية شغلها كلا من قائد قاطرة، وكبير مهندسين قاطرة، ومهندس ثاني قاطرة، ومهندس كهرباء قاطرة، وريس بحري القاطرة، ريس ميكانيكي قاطرة، وميكانيكي بحري ، وكهربائي بحري.





وأوضحت الهيئة بالصور المرفقة في بيانها بالتفاصيل الشهادات التى لابد يكون أن يكون الشخص المتقدم لشغل الوظيفة من الوظائف التى تم ذكرها سابقا أن يكون قد حصل عليها.







الشروط العامة الزم توافرها للمتقدمين للوظائف



وعن الاشتراطات العامة المطلوب توجدها في الأشخاص المتقدمين للوظائف المعلن عنها، أن يكون مصري الجنسية، أن يكون قد أدي الخدمة الحسنة بدرجة قدوة حسنة أو أعفي منها، مشيرة إلى أنه لابد من تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية وجواز سفر بحري ساري المفعول عن تقدم لشغل تلك الوظائف بجانب ملخص للسيرة الذاتية والشهادات التى حصل عليها المرشح لشغل الوظيفة.



