Advertisements
Advertisements
Advertisements

سلمان خان يفوز بلقب جديد يليق بمسيرته الفنية

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:40 م
Advertisements
سلمان خان
سلمان خان
لمياء علي
Advertisements
فاز نجم بوليوود سلمان خان بلقب جديد يضاف إلى قائمة ألقابه الأخرى التي لقبه بها جمهوره، حيث خطف لقب سفير الإنسانية.

واشتهر سلمان خان بعدة ألقاب وأبرزها: سلطان بوليوود و سلطان البوكس اوفيس، فتى بوليوود الشقى، عازب بوليوود.. ولقبه كخامس أوسم رجل في العالم من ضمن أوسم عشر رجال والقلب الذهبي نظرًا لنشاطه الخيري الكبير والمعروف في الهند تحت جمعيته الخيرية الشهيرة Being Human.

ولقد فاز سلمان بجائزة سفير الإنسانية في مهرجان داداساهب فالك الدولي للأفلام لعام 2020 وذلك لأعماله الخيرية الكثيرة وجهوده في نشر السلام والخير.

جدير بالذكر أن سلمان خان يقوم حاليًا بحملة ترويجية لصالح opo
والتي أعلنت بشكل رسمي انه وجهها الترويج لمنتج Realme 6 و Realme 6 pro، كما يعكف على تصوير فيلمه الجديد" رادهي" المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك وهو من إخراج برابهو ديفيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم بوليود مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام سلمان خان امس افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ 41 دقيقة

مدرب برشلونة يوجه رسالة مثيرة لميسي قبل لقاء سوسيداد

منذ ساعتين

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تحرك دورتموند يمنح ريال مدريد صفقة ذهبية

منذ ساعة الا ربع

لاعب وحيد يحدث ثورة في ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

قبل المعركة بساعات.. مفاجأة في المستبعدين من قائمة الزمالك أمام الترجي

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من وزارة الداخلية التونسية قبل مباراة الزمالك والترجي

منذ أقل من ساعتين

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 10 ساعات

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

منذ 34 دقيقة

قبل مواجهة نابولي.. سيتين يواجه أزمة لم تحدث في برشلونة منذ زمن بعيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان عن نتيجة تحليل فيروس كورونا لوزيرة الصحة

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسميًا.. "السلطان" يتصدر إيرادات بوليوود لعام 2018 بـ Race3 (صور)

فيلم "بهارات" لـ سلمان خان يحقق أعلى إيراد في أول أيام عرضه

فيلم "بهارات" لسليمان خان يتصدر السينما الهندية (صور)

تعرف على مفاجأة نجم بوليوود سلمان خان لجمهوره في الهند

موقف إنساني لـ سلمان خان تجاه مدرسة "umang School"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

05:47 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

01:25 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status