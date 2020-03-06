سلمان خان يفوز بلقب جديد يليق بمسيرته الفنية

فاز نجم بوليوود سلمان خان بلقب جديد يضاف إلى قائمة ألقابه الأخرى التي لقبه بها جمهوره، حيث خطف لقب سفير الإنسانية.



واشتهر سلمان خان بعدة ألقاب وأبرزها: سلطان بوليوود و سلطان البوكس اوفيس، فتى بوليوود الشقى، عازب بوليوود.. ولقبه كخامس أوسم رجل في العالم من ضمن أوسم عشر رجال والقلب الذهبي نظرًا لنشاطه الخيري الكبير والمعروف في الهند تحت جمعيته الخيرية الشهيرة Being Human.



ولقد فاز سلمان بجائزة سفير الإنسانية في مهرجان داداساهب فالك الدولي للأفلام لعام 2020 وذلك لأعماله الخيرية الكثيرة وجهوده في نشر السلام والخير.



جدير بالذكر أن سلمان خان يقوم حاليًا بحملة ترويجية لصالح opo

والتي أعلنت بشكل رسمي انه وجهها الترويج لمنتج Realme 6 و Realme 6 pro، كما يعكف على تصوير فيلمه الجديد" رادهي" المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك وهو من إخراج برابهو ديفيا.