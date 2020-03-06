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فلسطين: 16 مصاباً بكورونا بينها 9 إصابات جديدة في بيت لحم

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:58 م
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وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية
الفجر
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 16 مصاباً بكورونا بينها 9 إصابات جديدة في بيت لحم.

ويذكر أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لمدة شهر على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وجاء إعلان الرئيس عباس بعد الكشف عن إصابة 7 فلسطينيين بالفيروس في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال بيان رسمي: "أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، اعتبارا من تاريخه، لمواجهة فيروس كورونا".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية في بيان تلاه عبر التلفاز الرسمي أن إعلان حالة الطوارئ يشمل"تعطيل الدراسة ورياض الأطفال والمعاهد والجامعات في كافة محافظات الوطن".

وأضاف أن "الحركة بين المحافظات تكون للضرورة القصوى وإغلاق كامل المناطق السياحية والدينية".

وتابع: "ندرس إغلاق الجسور والمعابر مع دول العالم عند الحاجة لمنع الإضرابات والتحركات الجماهيرية في كافة المحافظات".

وأشار إلى أنه "سيبدأ العمل بإجراءات الطوارئ منذ صباح يوم غد الجمعة وتنتشر قوى الأمن في المحافظات ومدة حالة الطوارئ 30 يوما ومدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة".

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه يمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله بنفسه.

والخميس، أمرت السلطة الفلسطينية، الفنادق في الضفة الغربية المحتلة بالتوقف عن استقبال الوفود السياحية بعد الاشتباه في إصابة 4 أشخاص بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم.

كان مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني قد عمم الأربعاء، 11 قراراً وتوصية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، بينها منع سفر المسؤولين بالطائرات ودعوة المواطنين إلى تجنب المصافحة والتقبيل في المناسبات.

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كورونا فلسطين بيت لحم التصر إصابات

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