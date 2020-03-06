وزير الاتصالات يبحث التعاون المشترك مع شركة فرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي

ألتق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يان ديلبيرى الرئيس التنفيذى لشركة فرنسية، حيث تناول اللقاء مناقشة الخطط الاستثمارية للشركة للتوسع فى مصر، وتعزيز آليات التعاون المشترك فى مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والتطبيقات ذات الصلة، والهوية الرقمية.

وخلال اللقاء أعرب الرئيس التنفيذى للشركة الفرنسية، عن اعتزام الشركة التوسع فى أنشطتها فى مصر، والاستثمار فى إنشاء مركز للخدمات المشتركة فى مصر، وذلك فى ظل توافر العديد من المزايا التنافسية التى تمتلكها مصر، ومن أبرزها كفاءة المهارات الرقمية، والتكلفة التنافسية، والحوافز الاستثمارية، والموقع الجغرافى المتميز.

ورحب الدكتور عمرو طلعت، بخطط الشركة للتوسع فى أعمالها فى السوق المصري؛ مؤكداً على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تفعيل التعاون المشترك مع كبرى الشركات العاملة فى مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية المؤمنة.





وطالب الدكتور عمرو طلعت، الشركة بأن تشمل خططها التوسعية فى مصر زيادة قدرتها فى تصدير خدماتها من تكنولوجيا المعلومات انطلاقا من مصر لخدمة عملائها فى مختلف دول العالم؛ وهو الأمر الذى لاقى ترحيبا من الرئيس التنفيذى للشركة الفرنسية، حيث أشار إلى عزم الشركة على تحقيق ذلك.

وفى هذا السياق؛ أوضح الوزير، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، الجهود المبذولة فى مجال بناء القدرات فى المجالات التقنية، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أتم الاستعداد لتأهيل الكوادر الشابة على المهارات المطلوبة طبقاً لاحتياجات الشركة.

كما بحث اللقاء آليات التعاون المشترك فى مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والتطبيقات ذات الصلة وذلك فى ظل اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتبنى هذه التكنولوجيات ودمجها فى المنظومة الرقمية.

هذا وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على التعاون بين البريد المصرى والشركة الفرنسية فى خدمات الهوية الرقمية والتى تعتمد على نظام البصمة وبطاقة الهوية الخاصة بالمواطنين.





حضر اللقاء المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا