قبل مواجهة نابولي.. سيتين يواجه أزمة لم تحدث في برشلونة منذ زمن بعيد

تواجه المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتين، أزمة كبيرة قبل أيام من مواجهة نظيره نابولي الإيطالي بإياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم: "برشلونة أرسل أرتور إلى الدكتور رامون كوجات على أمل أن يلحق بمُباراة نابولي, لكن تواجده صعب جداً".





وتابعت الصحيفة: "قائمة برشلونة ستضم 13 لاعبا من الفريق الأول فقط أمام نابولي".





ومن المؤكد غياب سيرجيو بوسكيتس وأرتورو فيدال عن مباراة نابولي، ولحق بهما النجم البرازيل أرثر ميلو، الأمر الذي يعقد من مهمة البارسا أمام نابولي.



