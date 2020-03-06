موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا





موعد مباراة الزمالك والترجي | يواجه نادي الزمالك نظيره الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة، على الملعب الأولمبي برادس، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا

ستُقام مباراة الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا

سيتم إذاعة مباراة الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المشفرة beIN Sports HD 1، بتعليق المغربي جواد بدة .





التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والترجي في دوري ابطال افريقيا





ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - أحمد سيد " زيزو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى محمد.



ومن المتوقع أن يبدأ الترجي التونسي المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: حسين الربيع - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - إيهاب المباركي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - فادي بن شوق.

خط الهجوم: حمدو الهوني - إبراهيم واتارا - بلال بن ساحة.



وكان الزمالك قد تمكن من تحقيق الفوز على الترجي التونسي في مباراة الذهاب الجمعة الماضي، على ستاد "القاهرة" الدولي بنتيجة 1/3.



