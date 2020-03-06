Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:48 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
Advertisements
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء.

وشدد اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة على مديرى الموانى بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية للحفاظ على سلامة وانتظام الحركة الملاحية.

وكانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة إغلاق مينائي الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر المضطربة جدا.

حيث بلغت سرعة الرياح بميناء الغردقة ما بين 22-25 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 امتار والضغط 1012 مللى بار بينما بلغت سرعة الرياح بميناء شرم الشيخ 22 عقدة غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر والضغط 1012 مللى بار.

وشدد اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية وإيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر البحر الاحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى

أخبار تهمك

قبل ساعات من مواجهة الزمالك والترجي.. بيان من الاتحاد الإفريقي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من كلوب بعد إصابة نجم ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

منذ حوالي 8 ساعات

تسريب تشكيل الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل| "شبح الطقس" يجتاح المحافظات.. أمطار مخيفة تضرب هذه المدن (اعرف درجات الحرارة)

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من الأهلي على عقوبات الكاف ضد الترجي

منذ حوالي 10 ساعات

كوتينهو يحلم بالعودة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بعد ظهور كورونا.. تصريح عاجل من رئيس الأقصر للسينما بشأن نقل فناني المهرحان في رحلة نيلية

منذ ساعة و 18 دقيقة

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

فينيسيوس يكشف كواليس خلافه مع نجم برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة في تشكيل الترجي ضد الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تصريحات مثيرة من أمير مرتضى قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

موانئ البحر الأحمر: إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية

كيف تأثرت الملاحة البحرية والنهرية بالعاصفة الترابية في مصر؟

سقوط حاويات بميناء السخنة بسبب العاصفة الترابية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:25 م

أول تحرك رسمي من الخطيب بعد أزمة إصابات لاعبي الأهلي

الخطيب يتخذ قراره بشأن إستمرار فايلر عقب مواجهة صن داونز

01:43 م

أول إجراء من الأهلي ضد صالح جمعة بعد حادثة الجيزة

10:30 ص

عاجل.. إثيوبيا تكشف سبب استدعاء سفيريها بمصر والسودان

10:32 ص

مفاجأة صادمة.. تركيا تسعى لهذا الأمر في سد النهضة

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status