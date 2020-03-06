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خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا
الجمعة 06/مارس/2020 - 05:47 م
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أمنية فوزي
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إننا نعمل على إنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم.
وتابع "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نعمل على تطوير اللقاحات، ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا"، منوهًا بأن هناك حوالي 20 لقاحًا تحت الاختبار، وننتظر النتائج.
وأضاف: "نحث كل الدول لمراجعة ما لديها، ومعرفة المؤن التي تحتاجها لمواجهة فيروس كورونا، ويجب على الحكومات أن تتعاون وتتقارب مع بعضها البعض ".
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