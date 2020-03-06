خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إننا نعمل على إنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم.





وتابع "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نعمل على تطوير اللقاحات، ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا"، منوهًا بأن هناك حوالي 20 لقاحًا تحت الاختبار، وننتظر النتائج.





وأضاف: "نحث كل الدول لمراجعة ما لديها، ومعرفة المؤن التي تحتاجها لمواجهة فيروس كورونا، ويجب على الحكومات أن تتعاون وتتقارب مع بعضها البعض ".



