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خبر سار.. الصحة العالمية تعلن عن 20 لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إننا نعمل على إنشاء خريطة طريق لمواجهة فيروس كورونا على مستوى العالم.

وتابع "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نعمل على تطوير اللقاحات، ويجب تنسيق البحوث لمواجهة كورونا"، منوهًا بأن هناك حوالي 20 لقاحًا تحت الاختبار، وننتظر النتائج.

وأضاف: "نحث كل الدول لمراجعة ما لديها، ومعرفة المؤن التي تحتاجها لمواجهة فيروس كورونا، ويجب على الحكومات أن تتعاون وتتقارب مع بعضها البعض ".

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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية كورونا خبر سار تطوير لقاح الصحة العالمية

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