11 إجراءا حكوميا لمواجهة كورونا في الأماكن السياحية

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر، اتخذت الحكومة عدة إجراءات احترازية.





وتمثلت الإجراءات التى أعلنت عنها الدولة المصرية، فى التالي:





1.إعداد مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا يتم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والإتحاد المصري للغرف السياحية ويبلغ عددهم 26 مدربًا يقومون بالتنقل في جميع المحافظات السياحية بهدف إلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبي.





2.تم إرسال تعميم لجميع فروع غرفة المنشآت الفندقية بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي وذلك عن طريق قيام أطباء من المديرية بعقد دورات توعية مكثفة عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة، وفيروس كورونا بشكل خاص، وتقوم غرفة المنشآت الفندقية بتوفير كل مايلزم من لوجيستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذه الدورات.





3.عممت وزارة السياحة والآثار منشورًا على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي قامت بإصدارها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، لتطبيقها والسير عليها.





4.إخطار الإتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات والتي اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء حيث يلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أي حالة اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها.





5.ضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، ويتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع أية حالة اشتباه بالفيروس والمتابعة المستمرة لها.





6.قيام بعض فنادق الغردقة بتركيب أجهزة ترمومتر في مداخل الفنادق لقياس درجة حرارة السياح الوافدين والعاملين في الفنادق وذلك من قبل الأطباء الموجودين في الفنادق.





7.تعقيم الفنادق، وزيادة التفتيش على عمليات النظافة بالنسبة للمنشأة.





8.تجهيز عدد من الغرف داخل الفندق لاستخدامها كمقر للحجر الصحي بمجرد ظهور أي أعراض لفيروس كورونا لأحد النزلاء أو العاملين وذلك قبل إبلاغ وزارة الصحة ونقله للمستشفى.





9.إلغاء جميع الحجوزات الإيطالية بالغردقة بالكامل حتى نهاية شهر إبريل المقبل.





10.إلغاءات جزئية للرحلات الألمانية والبولندية والأوكرانية ولدول أوروبا الغربية.





11.اهتمام الفنادق المصرية بالنظافة بشكل مشدد سواء للمنشأة أو للطعام المقدم للسياح حيث تقوم وزارة السياحة والآثار والغرفة بالمتابعة والتفتيش على هذه الجزئية على وجه الخصوص.







