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محافظة الفيوم تعلن عن رقم "واتس آب" لتلقى شكاوى القمامة

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريهام على
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أعلنت محافظة الفيوم عن تخصيص رقم "واتس آب"، تنفيذا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بتجمعات وأكوام القمامة، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها.

والرقم “01551150052” يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة، هذا بجانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تتلقي كافة شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

ووجه محافظ الفيوم، بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة فى كل موقع من المواقع الواردة فى رسائل المواطنين.

وأكد المحافظ، أن هناك اهتماما بإحداث نقلة نوعية فى هذا الملف، وأن يشعر المواطن بتحسن ملموس بشأن منظومة النظافة، ولذا ستكون هناك متابعة مستمرة للوصول للنتائج الايجابية المرجوة وإبراز الشكل الجمالى والحضاري للمحافظة. 

وأشار "الأنصاري" إلى ضرورة تطوير منظومة خدمة المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء؛ لتحقيق الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تقوم باستقبال شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

محافظة الفيوم تعلن عن رقم "واتس آب" لتلقى شكاوى القمامة
محافظة الفيوم تعلن عن رقم "واتس آب" لتلقى شكاوى القمامة
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الكلمات المفتاحية

واتس آب منظومة خدمة المواطنين منظومة الشكاوى الحكومية محافظة الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

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