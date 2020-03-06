التلفزيون الصيني: 11 إصابة بـ كورونا بطائرة آتية من إيران

أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الجمعة، تسجيل 11 إصابةبفيروس كورونا

بطائرة آتية من

إيران.





ويذكر أن أعلنت الصين، الجمعة، تسجيل 30 حالة وفاة إضافية جراء فيروس كورونا، ما يرفع إلى 3042 عدد الوفيات بالفيروس المستجد في البلاد منذ ظهوره أواخر 2019.