"كورونا"يدفع لتخلص المستثمرون من الأسهم والسندات

قال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين تخارجوا من أغلب فئات الأصول، حيث شهدت صناديق الأسهم والسندات تخارجت بقيمة 36 مليار دولار إجمالا على مدى الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، وذلك وسط مخاوف من ضرر اقتصادي ناجم عن وباء فيروس كورونا.

تشهد أسواق الأسهم موجة بيع منذ منتصف فبراير، مما أفقد السوق حوالي 6.5 تريليون دولار من قيمتها، إذ يتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بوتيرة أكبر.





وقال محللون لدى بنك أوف أمريكا، "إنه جرى سحب 23.3 مليار دولار من أسواق الأسهم وخرج 12.6 مليار دولار من أسواق السندات، وهو أكبر معدل منذ ديسمبر كانون الأول 2018."





أظهرت البيانات أيضا أن المستثمرين العازفين عن المخاطرة سحبوا 5.3 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وهو أعلى مستوى في 30 أسبوعا.